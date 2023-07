Concert Pilote – Electro Pop 8 avenue Charles de Gaulle Tulle, 22 juillet 2023, Tulle.

Tulle,Corrèze

A travers ses synthés dreamy et sa voix délicate , PILOTE délivre une musique joyeusement nostalgique qui se distingue par des mélodies résolument pop . On y retrouve des histoires d’amour inachevées, d’amitiés confuses ou d’exploration à travers les nébuleuses. Depuis la sortie d’un 1er EP en 2018 , elle prépare actuellement un album à paraître en octobre 2022. Influencée par des groupes comme Air, Kate Bush, Bjork, Au Revoir Simone ou Grimes , sa musique se décrit comme une collision atmosphérique voguant entre charme et naïveté. Céfé le Richelieu – 20h00 -.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

8 avenue Charles de Gaulle

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



With its dreamy synths and delicate vocals, PILOTE delivers a joyfully nostalgic sound distinguished by resolutely pop melodies. We find stories of unfulfilled love, confused friendships or exploration through nebulae. Since the release of a 1st EP in 2018 , she is currently preparing an album to be released in October 2022. Influenced by bands such as Air, Kate Bush, Bjork, Au Revoir Simone and Grimes, her music can be described as an atmospheric collision between charm and naivety. Céfé le Richelieu – 8:00 p.m. –

Con sus sintetizadores de ensueño y sus delicadas voces, PILOTE ofrece un sonido alegremente nostálgico que destaca por sus melodías decididamente pop. Encontramos historias de amor insatisfecho, amistades confusas o exploración a través de nebulosas. Desde el lanzamiento de un 1er EP en 2018 , actualmente está preparando un álbum que saldrá en octubre de 2022. Influenciada por bandas como Air, Kate Bush, Bjork, Au Revoir Simone y Grimes, su música puede describirse como una colisión atmosférica entre el encanto y la ingenuidad. Céfé le Richelieu – 20.00 h. – España

Mit seinen verträumten Synthesizern und seiner zarten Stimme liefert PILOTE eine fröhlich nostalgische Musik, die sich durch ausgesprochen poppige Melodien auszeichnet. Man findet darin Geschichten von unvollendeter Liebe, verwirrenden Freundschaften oder der Erkundung durch Nebel. Seit der Veröffentlichung einer ersten EP im Jahr 2018 , bereitet sie derzeit ein Album vor, das im Oktober 2022 erscheinen soll. Beeinflusst von Bands wie Air, Kate Bush, Bjork, Au Revoir Simone oder Grimes , beschreibt sich ihre Musik als atmosphärische Kollision, die zwischen Charme und Naivität segelt. Céfé le Richelieu – 20.00 Uhr –

