Cet évènement est passé Le RDV « multi-activités » 8 Allée José Maria de Hérédia Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Gironde Le RDV « multi-activités » 8 Allée José Maria de Hérédia Arcachon, 29 novembre 2023, Arcachon. Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-29 10:30:00

fin : 2023-11-29 12:00:00 Atelier d’arts créatifs et activités manuelles. Dans une ambiance ludique et conviviale, les 7/10 ans découvrent les plaisirs du fait main en s’initiant à différentes techniques.

Payant. Nombre de place limité. À la Maison Municipale des Jeunes.

Inscription et renseignements : Les Réservoirs / Maison des Jeunes.

8 Allée José Maria de Hérédia MAISON DES JEUNES

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Arcachon

