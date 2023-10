Guillaume Lopez Solo + Ricard Bennes Duo 8, Allée du Foyer, Campagne-sur-Aude (11), 12 novembre 2023, .

Guillaume Lopez Solo + Ricard Bennes Duo Dimanche 12 novembre, 16h00 8, Allée du Foyer, Campagne-sur-Aude (11) 10 €

Venez danser au rythme des musiques traditionnelles du pays d’oc !

En ce dimanche automnal nous vous donnons rendez-vous pour une après midi / soirée aux airs de musique trad’.

16 h : concert de Guillaume Lopez Solo

Pour sa première création en solo, « buf e votz » (souffle et voix), Guillaume Lopez laisse place à l’authenticité, à la simplicité.

Avec sa voix, sa collection d’instruments à vent (sax, flutes, fifres, graile, cornemuse…), un sampleur et quelques accessoires disposés sur scène, Guillaume nous propose un répertoire constitué de ses compositions originales et du répertoire traditionnel des Pays d’oc. Une occasion pour le chanteur toulousain de vous faire découvrir son univers, ses origines espagnoles, sa passion pour les voyages et les échanges qui ont façonné sa singularité.

18 h : Bal trad avec Ricard Bennes Duo

Venez chanter et danser au rythme des musiques folk et trad !

Lui, sa guitare, sa pédale boum et son côté rock. Elle, son accordéon diatonique, sa pédale boum boum et son grain de folie. Une jolie synergie… Ils font roquer l’accordéon sur la guitare, pour une ambiance néotrad et ça boulègue !

