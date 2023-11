NOUVEAU ROCK’N’ROLL, LE GIB’SON – BÉZIERS 8 Allée des Vignerons Béziers, 3 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Carole Rockdance de C’TenDanse vous propose cette soirée rock’n’roll avec repas. La réservation pour le repas est conseillée..

2023-12-03 18:00:00 fin : 2023-12-03 21:00:00. EUR.

8 Allée des Vignerons

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Carole Rockdance from C’TenDanse offers you this rock’n’roll evening with meal. Reservations for the meal are recommended.

Carole Rockdance de C’TenDanse te trae esta velada de rock’n’roll con cena. Se recomienda reservar para la comida.

Carole Rockdance von C’TenDanse bietet Ihnen diesen Rock’n’Roll-Abend mit Essen an. Eine Reservierung für das Essen ist ratsam.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE