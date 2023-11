Exposition de Noël de poteries à Saint Médard 8 Allée de la Poterie Chaumes Celles-sur-Belle, 9 décembre 2023, Celles-sur-Belle.

Celles-sur-Belle,Deux-Sèvres

Exposition de Noël de poteries à Saint Médard – Celles-sur-Belle

Les céramiques de Laurence Molinard

Les 3 premiers WE de décembre.

De 11h à 18h

Vernissage, dimanche 3 décembre à 11h

Renseignements : laurencemolinard@hotmail.fr

www.laurencemolinard.com – 06 70 68 71 91.

8 Allée de la Poterie Chaumes Poterie Les Chaumes

Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Christmas pottery exhibition at Saint Médard – Celles-sur-Belle

Laurence Molinard’s ceramics

First 3 weekends of December.

11am to 6pm

Vernissage, Sunday December 3 at 11am

Information: laurencemolinard@hotmail.fr

www.laurencemolinard.com – 06 70 68 71 91

Exposición de cerámica navideña en Saint Médard – Celles-sur-Belle

Cerámica de Laurence Molinard

Los 3 primeros fines de semana de diciembre.

De 11h a 18h

Inauguración, domingo 3 de diciembre a las 11 h

Información: laurencemolinard@hotmail.fr

www.laurencemolinard.com – 06 70 68 71 91

Weihnachtsausstellung von Töpferwaren in Saint Médard – Celles-sur-Belle

Die Keramiken von Laurence Molinard

An den ersten 3 WE im Dezember.

Von 11h bis 18h

Vernissage, Sonntag, 3. Dezember um 11h

Informationen: laurencemolinard@hotmail.fr

www.laurencemolinard.com – 06 70 68 71 91

