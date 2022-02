8-14 ans : stage de théâtre vacances scolaires A la Folie Théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Du lundi 25 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h30

payant

Viens te plonger dans l’univers des récits épiques de la mythologie grecque ! Tu pourras imaginer des aventures avec des héros ou des héroïnes extraordinaires, te prendre pour Ulysse, Ariane ou Hercule voire un dieu ou une déesse. A moins que tu ne préfères te métamorphoser en redoutable gorgone (telle Méduse) ou en sirène, en cyclope ou centaure et entrer dans le labyrinthe du Minotaure. En une semaine, à partir d’improvisations et de textes, légendes et chimères prendront vie sur scène dans un spectacle présenté à ta famille. Animé par Barbara Sadoul A la Folie Théâtre 6, rue de la Folie Méricourt Paris 75011 Contact : 01 43 55 14 80 Théâtre

