Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 19:00:00

fin : 2024-02-15 20:30:00 La fascination : comment l’humain peut être fasciné par ce qu’il ne comprend pas ? Spectacle de théâtre avec Fanny Delgado, Charles Leys, Gabriel Ponthus, Cristal Steimen, Dario Tarantelli..

Albert est un homme de pouvoir détenteur du Club. Il retient, cachée du reste de l’univers, dans une chambre cellule, Ambre, objet de ses fantasmes et qu’il a entrepris d’épouser. Ambre souffre de sa beauté et évolue dans un monde où elle ne trouve pas sa place. Elle se réfugie dans ses songes au travers desquels elle voit un garçon mystérieux nommé Eraste lui-même à la recherche d’Agathe dont parle la légende. Très vite, l’imaginaire prend le pas sur la réalité.



● Mise en scène Fanny Delgado

● Scénographie Guillaume Finocchiaro. EUR.

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

