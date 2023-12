Les cuivres de l’IESM 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence, 8 février 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 19:00:00

fin : 2024-02-08 20:30:00

Les cuivres de l’IESM (Institut d’Enseignement Supérieur de la Musique) sont à l’honneur : less étudiantes et étudiants en cor, trompette, trombone et tuba nous offrent un moment de musique contemporaine et classique !.

4 cornistes, 4 trompettistes, 4 trombonistes, 1 tubiste, 1 batteur pour un programme riche !



● Tielman Susato – Susato suite – Just Brass n° 7

● Georges Delerue – Fanfares de tous les temps : pour un temps de Danse & pour un temps de Deuil

● Robert Schumann – Quatuor n° 81

● Richard Wagner – Quatuor n° 77

● Chris Hazell – 3 Brass Cats – Just Brass n° 37 & Another Cat : Kraken – Just Brass n° 38

● George Gershwin – Porgy and Bess :

a) Bess,you is my woman

b) I got plenty o’Nuttin

c) Summertime

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



