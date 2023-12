Les écrits bruts. Le langage de la rupture 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Début : 2024-02-02 18:30:00

fin : 2024-02-02 19:30:00 Rencontre avec l’écrivain Michel Thévoz, autour de la réédition d’un ouvrage de référence de référence sur l’Art Brut dans l’écrire, revu et complété, portant sur les documents rassemblés à la Collection de l’Art Brut de Lausanne..

Michel Thévoz, né en 1936, professeur honoraire à l’Université de Lausanne, a été conservateur au Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne de 1960 à 1975, puis conservateur de la Collection de l’Art Brut depuis sa fondation en 1976. Il a consacré une vingtaine d’ouvrages à des phénomènes borderline tels que l’académisme, l’art des fous, le spiritisme, le reflet des miroirs, le syndrome vaudois, l’infamie, le suicide. .

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

