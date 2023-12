Ecritures en errance 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence, 19 janvier 2024 07:00, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Cette exposition collective mettant en lumière les rapports entre écriture et image présente des artistes de différentes époques et catégories esthétiques qui travaillent le détournement des codes de l’écriture..

2024-01-19 fin : 2024-03-16 . .

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Highlighting the relationship between writing and image, this group exhibition presents artists from different eras and aesthetic categories who work on hijacking the codes of writing.

Destacando la relación entre escritura e imágenes, esta exposición colectiva presenta a artistas de diferentes épocas y categorías estéticas que trabajan en el secuestro de los códigos de la escritura.

Diese Gruppenausstellung, die die Beziehungen zwischen Schrift und Bild beleuchtet, stellt Künstler aus verschiedenen Epochen und ästhetischen Kategorien vor, die mit der Umgehung der Codes der Schrift arbeiten.

