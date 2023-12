Jules Isaac 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence, 11 janvier 2024 18:30, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’engagement de Jules Isaac dans le rapprochement judéo-chrétien par Dominique Mazel, conservatrice en chef honoraire (Bibliothèque Méjanes), responsable scientifique des archives Jules Isaac..

2024-01-11 18:30:00 fin : 2024-01-11 . .

8-10 Rue Des Allumettes L’Atelier de La Manufacture

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Jules Isaac’s commitment to Judeo-Christian rapprochement by Dominique Mazel, Honorary Chief Curator (Bibliothèque Méjanes), scientific manager of the Jules Isaac archives.

El compromiso de Jules Isaac en favor del acercamiento judeo-cristiano por Dominique Mazel, conservador jefe honorario (Bibliothèque Méjanes), responsable científico de los archivos Jules Isaac.

Jules Isaacs Engagement für die jüdisch-christliche Annäherung von Dominique Mazel, ehrenamtliche Chefkonservatorin (Bibliothèque Méjanes), wissenschaftliche Leiterin des Archivs Jules Isaac.

