La construction de l’image des autres : S : J.M. Coetzee, en attendant les barbares (1980) 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence, 1 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Aux frontières d’un vieil Empire, une ville fortifiée qui scrute le désert : on craint l’arrivée des Barbares..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 . .

8-10 Rue Des Allumettes Atelier de la Manufacture – La Manufacture

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the borders of an ancient Empire, a fortified town scans the desert: the arrival of the Barbarians is feared.

En las fronteras de un antiguo Imperio, una ciudad fortificada se extiende por el desierto: se teme la llegada de los bárbaros.

An den Grenzen eines alten Reiches liegt eine befestigte Stadt, die die Wüste abtastet: Man befürchtet die Ankunft der Barbaren.

Mise à jour le 2023-11-27 par Office de Tourisme d’Aix en Provence