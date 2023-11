Champollion, la pierre de Rosette et le déchiffrement des hiéroglyphes 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

À travers la biographie de Champollion, cette conférence se propose d’aborder les étapes de travail du célèbre savant français, notamment son étude de la pierre de Rosette mais aussi du copte, langue liturgique des chrétiens d’Égypte..

2023-12-21 18:30:00 fin : 2023-12-21 . .

8-10 Rue Des Allumettes L’Atelier de La Manufacture

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Using Champollion?s biography as a starting point, this talk looks at the work of the famous French scientist, in particular his study of the Rosetta Stone, but also of Coptic, the liturgical language of Egyptian Christians.

Partiendo de la biografía de Champollion, esta conferencia examina la obra del célebre científico francés, en particular su estudio de la Piedra de Rosetta y del copto, la lengua litúrgica de los cristianos de Egipto.

Anhand der Biografie Champollions werden in diesem Vortrag die Arbeitsschritte des berühmten französischen Gelehrten erörtert, insbesondere sein Studium des Steins von Rosette, aber auch des Koptischen, der Liturgiesprache der ägyptischen Christen.

