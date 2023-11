La protection du littoral de Provence 8/10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône La protection du littoral de Provence 8/10 rue des Allumettes Aix-en-Provence, 18 décembre 2023, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône La protection du littoral de Provence par Christian Desplats Ancien délégué du conservatoire du littoral.

8/10 rue des Allumettes Atelier de la Manufacture – Méjanes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Protecting Provence's coastline by Christian Desplats Former Conservatoire du Littoral delegate Proteger el litoral de Provenza por Christian Desplats Antiguo representante del Conservatorio del Litoral (agencia francesa de protección del litoral) Der Küstenschutz der Provence von Christian Desplats Ehemaliger Delegierter des Küstenkonservatoriums

