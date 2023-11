Concert Unplugged 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence, 5 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Concert des groupes de Musiques Actuelles sur le thème « unplugged ». Reprises, Pop, Rock, Funk, Soul… et compositions autour de la voix, du piano, de la guitare acoustique, des percussions….

2023-12-05 18:00:00 fin : 2023-12-05 . .

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Unplugged » concert by contemporary music groups. Covers, Pop, Rock, Funk, Soul… and compositions based on voice, piano, acoustic guitar, percussion…

Conciertos « Unplugged » de grupos de música contemporánea. Versiones de versiones, Pop, Rock, Funk, Soul… y composiciones a base de voz, piano, guitarra acústica, percusión…

Konzert der Gruppen für Aktuelle Musik unter dem Motto « unplugged ». Coverversionen, Pop, Rock, Funk, Soul… und Kompositionen rund um Stimme, Klavier, Akustikgitarre, Percussion…

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence