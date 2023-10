Concert jazz et musiques actuelles de l’IESM 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence, 23 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Les élèves en formation au Diplôme d’Etat Musiques Actuelles Amplifiées de l’IESM se mettent en scène dans un concert à la manufacture. De la Soul au Metal en passant par le HipHop, le Rock et les Musiques Électroniques..

2023-11-23 19:00:00

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Students on the IESM State Diploma in Amplified Live Music take to the stage in a concert at the Manufacture. From Soul to Metal, HipHop to Rock and Electronic Music.

Los alumnos que cursan el Diploma de Estado de Música en Directo Amplificada en el IESM se suben al escenario en un concierto en la Manufactura. Del Soul al Metal, pasando por el HipHop, el Rock y la Música Electrónica.

Die Schülerinnen und Schüler des IESM, die sich in der Ausbildung zum Diplôme d’Etat Musiques Actuelles Amplifiées befinden, setzen sich bei einem Konzert in der Manufaktur in Szene. Von Soul über Metal bis hin zu HipHop, Rock und elektronischer Musik.

