Dictature espagnole et exil des républicains en Afrique du Nord 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence, 16 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Conférence organisée par les Amis de la Méjanes et animée par M. Avelino Canadas et Mme Élisabeth Groelly.

2023-11-16 18:30:00 fin : 2023-11-16 . .

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Conference organized by Les Amis de la Méjanes and hosted by Avelino Canadas and Élisabeth Groelly

Conferencia organizada por los Amigos de La Méjanes y acogida por Avelino Canadas y Élisabeth Groelly

Konferenz organisiert von den Amis de la Méjanes und moderiert von Herrn Avelino Canadas und Frau Élisabeth Groelly

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence