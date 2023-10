Un toit pour le Prieuré de Sainte-Victoire 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence, 10 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Concert au profit de la restauration des toitures du Prieuré de Sainte-Victoire..

2023-11-10 18:30:00 fin : 2023-11-10 21:00:00. .

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Concert in aid of the restoration of the roofs of the Prieuré de Sainte-Victoire.

Concierto en beneficio de la restauración de los tejados del Prieuré de Sainte-Victoire.

Konzert zugunsten der Restaurierung der Dächer des Priorats von Sainte-Victoire.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence