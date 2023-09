Contes, poésie et chants : la transmission des cultures en Algérie 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence, 7 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Nacira Abrous (sociolinguiste, enseignante-chercheuse à la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme d’Aix-en-Provence), Sihem Salhi et Djamila Beldjoudi-Calin (photographes et conteuses). Accompagnement musical avec le groupe AmSé..

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 16:00:00. .

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Nacira Abrous (sociolinguist, teacher-researcher at Aix-en-Provence?s Maison Méditerranéenne des Sciences de l?Homme), Sihem Salhi and Djamila Beldjoudi-Calin (photographers and storytellers). Musical accompaniment by the group AmSé.

Nacira Abrous (sociolingüista, profesora-investigadora en la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme de Aix-en-Provence), Sihem Salhi y Djamila Beldjoudi-Calin (fotógrafos y narradores). Acompañamiento musical a cargo del grupo AmSé.

Nacira Abrous (Soziolinguistin, Lehrerin und Forscherin am Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme in Aix-en-Provence), Sihem Salhi und Djamila Beldjoudi-Calin (Fotografinnen und Geschichtenerzählerinnen). Musikalische Begleitung mit der Gruppe AmSé.

