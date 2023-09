BIM ! BAM ! BOUM ! Fête à la bibliothèque 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence, 30 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Nous y sommes… Le grand chantier de réhabilitation est lancé, la bibliothèque ferme ses portes pour 4 mois. Quelle plus belle occasion pour se réunir et célébrer ensemble cette nouvelle ère de la Méjanes-Allumettes ?.

2023-09-30 10:00:00 fin : 2023-09-30 23:00:00. .

8-10 Rue Des Allumettes Bibliothèque Les Méjanes – Allumettes

Aix-en-Provence 13098 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Here we are? The major renovation project is underway, and the library is closing its doors for 4 months. What better occasion to get together and celebrate this new era for La Méjanes-Allumettes?

¿Ya hemos llegado? El gran proyecto de renovación está en marcha y la biblioteca cierra sus puertas durante 4 meses. ¿Qué mejor ocasión para reunirse y celebrar esta nueva etapa de La Méjanes-Allumettes?

Wir sind da? Die großen Sanierungsarbeiten haben begonnen, die Bibliothek schließt ihre Türen für vier Monate. Gibt es einen schöneren Anlass, um sich zu versammeln und gemeinsam diese neue Ära der Méjanes-Allumettes zu feiern?

