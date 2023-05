D’une montagne à l’autre 8-10 Rue Des Allumettes, 1 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’exposition D’une montagne à l’autre regroupe des œuvres créées par 3 artistes de la région d’Aix, Ninon Anger, Don Jacques Ciccolini et Isabelle Litschig et 3 artistes de Mont-Saint-Hilaire (Canada), Réal Calder, Tania Lebedeff et André Michel..

2023-07-01 à 13:00:00 ; fin : 2023-09-16 18:00:00. .

8-10 Rue Des Allumettes Cité du Livre

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The exhibition D’une montagne à l’autre brings together works created by 3 artists from the Aix region, Ninon Anger, Don Jacques Ciccolini and Isabelle Litschig and 3 artists from Mont-Saint-Hilaire (Canada), Réal Calder, Tania Lebedeff and André Michel.

La exposición D’une montagne à l’autre reúne obras creadas por tres artistas de la región de Aix, Ninon Anger, Don Jacques Ciccolini e Isabelle Litschig, y tres artistas de Mont-Saint-Hilaire (Canadá), Réal Calder, Tania Lebedeff y André Michel.

Die Ausstellung D?une montagne à l’autre umfasst Werke von drei Künstlern aus der Region Aix, Ninon Anger, Don Jacques Ciccolini und Isabelle Litschig, sowie von drei Künstlern aus Mont-Saint-Hilaire (Kanada), Réal Calder, Tania Lebedeff und André Michel.

Mise à jour le 2023-05-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence