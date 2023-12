Stage et soirée West Coast Swing 8-10 avenue de Rochemaure Montélimar, 9 décembre 2023 13:30, Montélimar.

Montélimar,Drôme

L’association West In Nougat vous propose un stage et une soirée 100% West cost swing avec la participation d’Evelyne Bazier. 3 niveaux : initiation, débutant, intermédiaire..

2023-12-09 13:30:00

8-10 avenue de Rochemaure Ecole de danse Maurice Sabarot

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The West In Nougat association offers a 100% West cost swing workshop and evening with Evelyne Bazier. 3 levels: initiation, beginner, intermediate.

La asociación West In Nougat propone un taller y una velada de swing a precio 100% West con la participación de Evelyne Bazier. 3 niveles: iniciación, principiante, intermedio.

Der Verein West In Nougat bietet Ihnen einen Workshop und einen Abend zu 100% West Cost Swing mit der Teilnahme von Evelyne Bazier. 3 Niveaus: Einführung, Anfänger, Mittelstufe.

Mise à jour le 2023-12-06 par Montélimar Tourisme Agglomération