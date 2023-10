Stage et soirée West Coast Swing 8-10 Av. de Rochemaure Montélimar, 14 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

L’association West In Nougat vous propose un stage et une soirée 100% West Coast Swing..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

8-10 Av. de Rochemaure Ecole de Danse Maurice Sabarot

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The West In Nougat association offers a 100% West Coast Swing workshop and evening.

La asociación West In Nougat ofrece un taller y una velada 100% West Coast Swing.

Der Verein West In Nougat bietet Ihnen einen Workshop und einen Abend zu 100% West Coast Swing an.

Mise à jour le 2023-10-10 par Montélimar Tourisme Agglomération