7Weeks + Punish Yourself en concert à La Manufacture Saint-Quentin, 5 mars 2022, Saint-Quentin.

7Weeks + Punish Yourself en concert à La Manufacture Saint-Quentin

2022-03-05 20:00:00 – 2022-03-05 22:30:00

Saint-Quentin Aisne

7WEEKS

Né à l’époque de Myspace, 7Weeks propose un rock à la fois lourd et mélodique.

Du Rock for people au Hellfest, 7Weeks a foulée les plus grandes scènes d’Europe, groupe de rock organique à tendance heavy metal ils sont en perpétuelle recherche sonore, et se renouvelle à chaque album, et surtout ils n’hésitent pas à prendre des risques.

Entre ombre et lumière, les mélodies de 7Weeks sont ciselées, sophistiquées et rock’n’roll avec des accents blues et psychédéliques. 7Weeks n’hésite pas à surprendre et à brouiller les pistes, se retrouvant souvent là où on ne les attend pas.

Leur dernier disque Sisyphus paru en 2020 est un retour aux sources, vers un rock racé et puissant dont ils nous régaleront sur scène, de la musique bien foutue pour un plaisir immédiat.

PUNISH YOURSELF

Après le noir et blanc, Punish Yourself retrouve des couleurs.

Punish Yourself est de retour sur le devant de la scène avec tout leur attirail de peintures fluo, de lumières post-apocalyptiques et d’ultra-violence cyber-punk. Leur musique est un mélange des genres, entre techno, heavy metal, musique industrielle et punk, et le groupe est au croisement de différentes mouvances extrêmes ce qui leur donne un style à la fois trash et obscène.

Leur nouvel album Spin the pig est un hommage brutal aux racines hardcore-indus du groupe dont les musiques sont chargées de références, et dont les extravagances visuelles sont la signature.

Sexe, provocation et ambiance étrange, font de Punish Yourself un groupe à voir et à entendre. Des mélodies intensément violentes, des guitares hurlantes et des voix distordues, un concert brutal et surprenant qui vous laissera chancelant.

Tarifs : 20€ (plein) /15€ (- de 25 ans) /10€ (adhérents)

La Manufacture

8 rue Paul Codos

Saint-Quentin

+33 3 23 62 36 77

