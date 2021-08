7teen Nouvelle Génération – François Stemmer Le Carreau du Temple, 26 août 2021, Paris.

Dans le cadre de L’Hyper Festival, François Stemmer présente “7teen Nouvelle Génération”, un objet artistique hybride mêlant portraits, narrations et images sensibles !

Créé en 2012, Seventeen est un spectacle pluridisciplinaire qui se recrée depuis 10 ans. Il met en scène des adolescences. Par le corps, par les mots, ils et elles se racontent sur scène.



En y intégrant les arts numériques, la compagnie François Stemmer crée 7teen Nouvelle Génération, spectacle hybride qui se vit et se partage via les écrans dans un premier temps et sur scène dans un second temps. Ainsi, tout au long du mois d’août, une mini-série de 11 épisodes sera diffusée sur les réseaux sociaux de la compagnie François Stemmer et se conclura avec un dernier “épisode” sur scène lors des représentations du spectacle les 26 et 27 août au Carreau du Temple.

Dans le premier épisode, vivez les deux journées d’auditions. Les cinq épisodes suivants feront le portrait des protagonistes de 7teen Nouvelle Génération. Filmés dans les lieux qu’ils fréquentent, chez eux, seuls ou en groupes, il s’agit de partir à la découverte de leur univers. Avant le grand final, découvrez cinq épisodes sur les premiers jours de création afin de suivre les protagonistes désormais au sein de la troupe dans le contexte particulier de l’immersion créative et du groupe. Pour voir le dernier “épisode”, rendez-vous sur la scène au Carreau du Temple !

Découvrez les 11 épisodes de la mini-série sur les réseaux sociaux de la compagnie François Stemmer et son site Internet :

