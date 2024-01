7M² – Cie Aurélia Chauveau (COMPLET) Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat, mercredi 31 janvier 2024.

7M² – Cie Aurélia Chauveau (COMPLET) Le Petit Echo de la Mode Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 10:30:00

fin : 2024-01-31

Danse et arts visuels, dès 4 ans. Durée : 30min. L’histoire d’Hänsel et Gretel illustrée dans un flux de mouvements et de lumière. Une expérience chorégraphique et visuelle sensationnelle qui revisite le conte populaire des frères Grimm. 7m² part de l’univers graphique du livre Hänsel et Gretel illustré par Lorenzo Mattotti aux éditions Gallimard Jeunesse. Aurélia Chauveau revisite la symbolique de l’histoire par le mouvement et la lumière. Les danseurs évoluent dans une architecture de lumières de 7 mètres carrés. Un petit espace pour de grands rêves que le spectacle déploie sous nos yeux. Dans un espace de contemplation, les deux danseurs nous plongent grâce aux gestes empruntés à la danse contemporaine et au hip-hop, dans une nouvelle version du conte faisant de 7m² un pur émerveillement.

Conception et chorégraphie : Aurélia Chauveau

Interprétation : Anne-Charlotte Le Bourva et Mehdi Kotbi

Régie lumières : François Blondel

Production, diffusion : Marie Lebrou

.

Le Petit Echo de la Mode 2 Rue du Maillet

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne lpem@leffarmor.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par Office de tourisme Falaises d’Armor