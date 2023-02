7ième SALON DES COLLECTIONNEURS 2023, 16 avril 2023, Vérac OT du Fronsadais Vérac.

7ième SALON DES COLLECTIONNEURS 2023

le bourg, salle des fêtes Vérac Gironde

2023-04-16 08:30:00 – 2023-04-16 18:00:00

Vérac

Gironde

Vérac

Organisé par VERAC EN FETES

Accueil des visiteurs de 8h30 et 18h

La manifestation se tiendra devant et dans la salle des fêtes et le terrain face à la salle des fêtes de VERAC (33240). L’accueil des exposants débutera à 6h30.

A l’extérieur

Rassemblement de véhicules anciens, atypiques, voiture, tracteurs, camions, motos… tout ce qui a des roues et aussi bourse aux pièces de véhicules de collections autos motos, viendront nous rappeler notre enfance.

Un parking sera réservé aux véhicules anciens.

La balade de 9h30 à 12h30 dans notre belle région du Fronsadais avec halte et casse croûte au moulin du Domaine de la Chataignière

12h30 repas sur réservation (15€)

A l’intérieur

Pour les amateurs de collections (timbres, vinyles, miniatures, livres, cartes postales, objets anciens…)

Jeux en bois d’antan gratuits pour tous toute la journée.

+33 6 73 05 62 49 VERAC EN FETES

veracenfetes

Vérac

