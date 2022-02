7ième Loto de la Ravoir Challes Basket Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux Catégories d’évènement: Challes-les-Eaux

Savoie

7ième Loto de la Ravoir Challes Basket Challes-les-Eaux, 5 mars 2022, Challes-les-Eaux. 7ième Loto de la Ravoir Challes Basket Espace Bellevarde Avenue du parc Challes-les-Eaux

2022-03-05 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-05 23:45:00 23:45:00 Espace Bellevarde Avenue du parc

Challes-les-Eaux Savoie Challes-les-Eaux Après le formidable succès de l’édition 2020, le club de basket a le plaisir de vous annoncer que le 7ième loto se déroulera à l’espace Bellevarde de Challes-les-Eaux. laravoire.challes.basket@gmail.com +33 6 95 20 72 73 https://www.lrcb.fr/ Espace Bellevarde Avenue du parc Challes-les-Eaux

dernière mise à jour : 2022-02-22 par Grand Chambéry Alpes Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Challes-les-Eaux, Savoie Autres Lieu Challes-les-Eaux Adresse Espace Bellevarde Avenue du parc Ville Challes-les-Eaux lieuville Espace Bellevarde Avenue du parc Challes-les-Eaux Departement Savoie

Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/challes-les-eaux/

7ième Loto de la Ravoir Challes Basket Challes-les-Eaux 2022-03-05 was last modified: by 7ième Loto de la Ravoir Challes Basket Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux 5 mars 2022 Challes-les-Eaux Savoie

Challes-les-Eaux Savoie