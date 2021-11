7èmes Rencontres du Papier et du Livre à l’espace JOB Toulouse espace JOB, 14 novembre 2021, Toulouse.

7èmes Rencontres du Papier et du Livre à l’espace JOB Toulouse

espace JOB, le dimanche 14 novembre à 10:30

A JOB, le papier c’est toute une Histoire… Le Collectif JOB présente la 7ème édition des Rencontres du papier et du livre. Cette année 2021, auteur.es, libraires et éditeur.es indépendant.es seront présent.es et petit.es et grand.es pourront se retrouver autour de lectures, spectacles et activités liée au papier et au livre. Plaisir de lire à partager, plaisir du livre à feuilleter, du papier à fabriquer… mais aussi échanges sur le monde du livre et de l’édition. La thématique de cette édition 2021 qui s’inscrit dans la saison anniversaire du Collectif Job est « **Récits pour un engagement** **citoyen ».** **Dimanche 14 novembre de 10h30 à 18h00** :  _Découvrir des histoires d’engagement avec les auteur.es invité.es :_ Cédric Herrou, ‘Change ton monde’ Désirée et Alain Frappier, ‘Le Temps des humbles – Chili 1970-1973’ Frédéric Arrou, ‘AZF – Fragments du fraca’ Magyd Cherfi, ‘La part du Sarrasin’ _Découvrir des éditeurs_ -Revue Gibraltar, Un Pont entre deux Mondes – Plume de Carotte – Indigène éditions – Les Éditions du bout de la ville – Dédales éditions _La librairie_ -Le Chameau sauvage -Fabriquer ensemble lors d’ateliers et animations tout au long de la journée, atelier cartes postales, sérigraphie, pop-up, écriture, origami, reliure  Faire appel à l’histoire avec l’exposition Job Sept-Deniers, de l’usine à l’espace citoyen  Faire rencontre avec les auteur.es invité.es lors du café littéraire  Expérimenter une machine à voyager dans l’intimité passée avec l’installation Frisorama  Chanter avec Les voix rebelles ! des chansons engagées et engageantes !  Envoyer un message dans le futur avec l’Atelier des Arpètes  Déambuler dans un salon d’édition protéiforme avec Multivers **Programme détaillé sur ww.collectif-job.com**

Entrée libre

7ème Rencontres du Papier et du Livre sur le thème: « Récits pour un engagement citoyen » Cinéma, gouter et café littéraires, ateliers, animations, musique lectures à l’espace JOB.entrée libre

espace JOB 105 route de Blagnac 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne



