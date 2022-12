7ème tournoi inter-entreprise Pithiviers Pithiviers Catégories d’évènement: Loiret

7ème tournoi inter-entreprise Pithiviers, 25 février 2023, Pithiviers

2023-02-25 10:00:00 – 2023-02-25 21:00:00

Loiret Le handball club de Pithiviers organise son septième tournoi inter-entreprise.

Les équipes sont de 10 joueurs maximum et accueil des équipes à 10h.

Buvette et restauration sur place le midi et le soir. contact.hbcpithiviers@free.fr +33 6 59 58 71 18 ©Handball club de Pithiviers

