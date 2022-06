7ème tournoi de Judo Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: 43120

Monistrol-sur-Loire

7ème tournoi de Judo Monistrol-sur-Loire, 12 juin 2022, Monistrol-sur-Loire. 7ème tournoi de Judo Monistrol-sur-Loire

2022-06-12 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-12 16:00:00 16:00:00

Monistrol-sur-Loire 43120 Compétition départementale de judo avec Monistrol Budo, au gymnase du Mazel. Monistrol-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 43120, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Ville Monistrol-sur-Loire lieuville Monistrol-sur-Loire Departement 43120

Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 43120 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monistrol-sur-loire/

7ème tournoi de Judo Monistrol-sur-Loire 2022-06-12 was last modified: by 7ème tournoi de Judo Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire 12 juin 2022 43120 Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire 43120