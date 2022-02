7ème salon du livre d’Abbeville Abbeville, 5 mars 2022, Abbeville.

7ème salon du livre d’Abbeville Abbeville

2022-03-05 – 2022-03-05

Abbeville Somme

Après une édition adaptée en 2021, le 7e Salon du Livre se tiendra pleinement les 5 et 6 mars prochains à l’Espace culturel Saint-André.

L’Irlande sera mise à l’honneur cette année avec la venue de Cliona Ni Riordain, James Delargy, Sam Millar, Maylis Besserie, Patrick Raynal, Gérard Coquet, Jean- Pierre Duval, Jacques Darras, Martine De Clercq et Thomas Dupont.

Comme tous les ans, la littérature jeunesse sera très largement représentée, par une quinzaine d’auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices, conteurs et conteuses. Vous pourrez également rencontrer des auteurs et autrices résidant dans la région d’Abbeville et des Hauts-de-France.

Cette 7e édition s’annonce riche : lectures, ateliers, spectacles, rencontres rythmeront ces deux journées dédiées à la littérature la plus vivante qui soit, incarnée par l’ensemble de ses créateurs et créatrices.

+33 3 22 24 04 69

Thomas Priou – Benoit Bekaert

Abbeville

dernière mise à jour : 2022-02-18 par