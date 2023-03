7ÈME SALON DE DESSINS ET PARÉIDOLIES Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault La Galerie Art Actuel a le plaisir d’accueillir le 7ème salon de dessins et de paréidolies.

Le vernissage aura lieu le samedi 11 mars à 18h.

Entrée libre.

