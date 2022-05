7ÈME RUN & BIKE Walscheid Walscheid Catégories d’évènement: Moselle

Walscheid

7ÈME RUN & BIKE Walscheid, 26 mai 2022, Walscheid. 7ÈME RUN & BIKE rue du stade Stade municipal Walscheid

2022-05-26 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-26 rue du stade Stade municipal

Walscheid Moselle La 7ème édition du Run & Bike est organisée par le Judo club de Troisfontaines. Le parcours de 13 km est essentiellement tracé sur sentiers et parcours forestiers avec un dénivelé positif de 400 m. Il n’y a pas d’inscription sur place, uniquement par internet. Renseignements par téléphone. Récompenses au trois premières équipes masculines, féminines et mixtes. Des buvettes et de la petite restauration seront sur place. +33 6 14 84 24 46 http://www.performance67.com/ rue du stade Stade municipal Walscheid

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Walscheid Autres Lieu Walscheid Adresse rue du stade Stade municipal Ville Walscheid lieuville rue du stade Stade municipal Walscheid Departement Moselle

Walscheid Walscheid Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/walscheid/

7ÈME RUN & BIKE Walscheid 2022-05-26 was last modified: by 7ÈME RUN & BIKE Walscheid Walscheid 26 mai 2022 Moselle Walscheid

Walscheid Moselle