Deux-Sevres EUR 7éme rando entre “Gatine et Egray, le dimanche 2 avril 2023.

VTT : 29/34/45/53 km

Route : 33/43/57 km

Circuit famille : 9,5 km

Marche : 8/10/12 km

Accueil et inscriptions de 7h30 à 10h, Chemin du Tram, à Champdeniers. Avec café, brioche. Ravitaillement sur les parcours jusqu’à 11h30 (gobelet obligatoire), verre de l’amitié à l’arrivée.

Renseignements : Sophie GALAIS : 06 77 40 10 43 ou J.Claude MOTARD : 06 09 34 82 67

