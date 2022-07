7ème Prix Cycliste de la ville de Haguenau

2022-07-09 18:45:00 – 2022-07-09 22:00:00 L’Union Cycliste Haguenau organise son 7ème Prix Cycliste de la ville de Haguenau le samedi 9 juillet 2022, sur un circuit de 1,56km tracé dans les rues de la ville. Arrivée/départ rue du Maréchal Foch à la hauteur de la Poste. En ouverture à 18h45 : courses réservées aux écoles de cyclisme.

