Les Avenières Veyrins-Thuellin Restaurant le Refuge Hulman Isère, LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN 7ème moulin à Paroles Restaurant le Refuge Hulman Les Avenières Veyrins-Thuellin Catégories d’évènement: Isère

LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN

7ème moulin à Paroles Restaurant le Refuge Hulman, 22 janvier 2022, Les Avenières Veyrins-Thuellin. 7ème moulin à Paroles

Restaurant le Refuge Hulman, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

Les colporteurs (lecteurs) vont lire des textes en rapport avec le thème des nuits de la lecture à des auditeurs ayant réservé leur place. Des paroles de chansons d’amour seront lues également. Des colporteurs qui écrivent présenteront quelques poèmes personnels.

apéritif dinatoire tarif 15 euros par personne

soirée lecture vivante assurée par les colporteurs accompagnée d’une assiette littéraire Restaurant le Refuge Hulman route des sources 97134 Saint Louis de Marie Galante Les Avenières Veyrins-Thuellin Veyrins-Thuellin Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:00:00 2022-01-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN Autres Lieu Restaurant le Refuge Hulman Adresse route des sources 97134 Saint Louis de Marie Galante Ville Les Avenières Veyrins-Thuellin lieuville Restaurant le Refuge Hulman Les Avenières Veyrins-Thuellin