7ème Marché de Noël

Place du 8 mai, le vendredi 3 décembre à 15:00

Le vendredi 3 décembre prochain (de 15h00 à 21h00) sera synonyme de 6ème édition pour le Marché de Noël d’Ingrandes-Sur-Vienne. Le Comité des Fêtes en collaboration avec la Mairie vous acceuillera sur le site de la Place du 8 mai. Ainsi, c’est plus de 20 artisans qui seront attendus pour cette nouvelle aventure et qui seront ravis de vous faire découvrir leurs produits de 15h00 à 21h00. Buvette et restauration rapide sur place ainsi que manège et maquillage gratuits pour les enfants. Précision : le stationnement sur le parking de la Place du 8 mai sera réservé aux exposants ainsi qu’aux membres de l’organisation. Par avance, merci de votre compréhension. IMPORTANT : PASS Saniatire et port du masque OBLIGATOIRES sur tout le marché.

Gratuit

Joli marché convivial avec de superbes illuminations, de nombreux artisans et des animations gratuites pour les enfants

Place du 8 mai ingrandes 86220 Ingrandes Vienne



