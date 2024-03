7ème Grand rassemblement de véhicules anciens à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, dimanche 25 août 2024.

7ème Grand rassemblement de véhicules anciens à Sévérac-le-Château Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron Aveyron

Retour du grand rassemblement de véhicules anciens à Sévérac d’Aveyron avec plus d’une centaine de véhicules exposés !

Rendez-vous Place de la Gare de 9h à 16h.

Organisé par l’association C.A.V.A.S.A. qui vous invite à exposer votre véhicule.

Chaque année, une centaine de véhicules sont exposés.

Restauration et buvette en plein air à proximité des voitures.

En 2024, un carré spécial est réservé aux marques anglaises. Renseignements et inscriptions pour le repas renemolinie@orange.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25

fin : 2024-08-25

Sévérac-le-Château Place de la Gare

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie castelm53@wanadoo.fr

L’événement 7ème Grand rassemblement de véhicules anciens à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2024-03-05 par OFFICE DE TOURISME DE SEVERAC LE CHATEAU