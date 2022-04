7eme fête du printemps Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne

7eme fête du printemps Casteljaloux, 30 avril 2022, Casteljaloux. 7eme fête du printemps route des thermes Salle de la Bartère Casteljaloux

2022-04-30 – 2022-04-30 route des thermes Salle de la Bartère

Casteljaloux Lot-et-Garonne 8 8 EUR 7 -ème Fêtes du Printemps réunissant une programmation éclectique : 19h30 :CJ 4.7 Un collectif de jeunes musiciens locaux orientés Rap Hip hop sur le principe d’une scène ouverte 21h00 : Les REPS groupe de rock cuivré du 33 formé de 6 musiciens qui font un détour par Casteljaloux avant de se produire à Luxey le 7 mai dans le cadre de “Sur un plateau” 22h30 : Electro Magma duo électro magmatique (Compagnie Cirkulez de St Michel de Castelnau) Jauge limité à 300 personnes 7 -ème Fêtes du Printemps réunissant une programmation éclectique :

19h30 :CJ 4.7 Rap Hip hop sur le principe d’une scène ouverte

21h00 : Les REPS groupe de rock cuivré

22h30 : Electro Magma duo électro magmatique Jauge limité à 300 personnes 7 -ème Fêtes du Printemps réunissant une programmation éclectique : 19h30 :CJ 4.7 Un collectif de jeunes musiciens locaux orientés Rap Hip hop sur le principe d’une scène ouverte 21h00 : Les REPS groupe de rock cuivré du 33 formé de 6 musiciens qui font un détour par Casteljaloux avant de se produire à Luxey le 7 mai dans le cadre de “Sur un plateau” 22h30 : Electro Magma duo électro magmatique (Compagnie Cirkulez de St Michel de Castelnau) Jauge limité à 300 personnes 7eme fête de printemps

route des thermes Salle de la Bartère Casteljaloux

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Casteljaloux, Lot-et-Garonne Autres Lieu Casteljaloux Adresse route des thermes Salle de la Bartère Ville Casteljaloux lieuville route des thermes Salle de la Bartère Casteljaloux Departement Lot-et-Garonne

Casteljaloux Casteljaloux Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/casteljaloux/

7eme fête du printemps Casteljaloux 2022-04-30 was last modified: by 7eme fête du printemps Casteljaloux Casteljaloux 30 avril 2022 Casteljaloux Lot-et-Garonne

Casteljaloux Lot-et-Garonne