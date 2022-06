7éme Festival du collectif Alléla Avermes Avermes Catégories d’évènement: 03000

Avermes

7éme Festival du collectif Alléla Avermes, 10 juin 2022, Avermes. 7éme Festival du collectif Alléla Avermes

2022-06-10 – 2022-06-11

Avermes 03000 Musique, cirque et valeurs de partage, L’événement propose deux soirées de concerts et un après-midi plein de surprises, le tout à prix libre. +33 6 73 92 82 17 Avermes

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 03000, Avermes Autres Lieu Avermes Adresse Ville Avermes lieuville Avermes Departement 03000

Avermes Avermes 03000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avermes/

7éme Festival du collectif Alléla Avermes 2022-06-10 was last modified: by 7éme Festival du collectif Alléla Avermes Avermes 10 juin 2022 03000 Avermes

Avermes 03000