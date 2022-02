7ème festival des rendez-vous de l’aventure Lons-le-Saunier, 17 mars 2022, Lons-le-Saunier.

7ème festival des rendez-vous de l’aventure Lons-le-Saunier

2022-03-17 – 2022-03-20

Lons-le-Saunier Jura

6 EUR Des films et des livres pour s’évader.

Les Rendez-vous de l’Aventure reviennent “pour de vrai” en 2022, pour le plus grand plaisir de chacun, à commencer par le roi de la glisse, notre manchot empereur ! Oui, le Festival fait son retour en force sur notre territoire, en salle, plus ambitieux que jamais : à Lons-le-Saunier et dans le Jura tout entier. Pour y participer, il faudra donc se déplacer…

Alors venez ! Oui, venez (re)vivre cette expérience de “virtualité diminuée », régressive mais tellement attendue, dont le goût -celui des choses simples mais authentiques- nous a tant manqué.

Une septième édition, donc, placée sous le signe prometteur des retrouvailles, pour des moments truffés de saveurs et de dépaysements, des échanges enthousiasmants, des partages inspirants…

En 2022, osons l’aventure de nous rencontrer de nouveau, d’explorer ensemble les énergies collectives, de partager des émotions… Comme notre manchot empereur, osons !

Billetterie en ligne, prévente sur le camp de base et achat sur place uniquement le jour même.

contact@rdv-aventure.fr https://www.rdv-aventure.fr/

Lons-le-Saunier

