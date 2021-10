7ème Festival de Flamenco Lestelle-Bétharram, 8 octobre 2021, Lestelle-Bétharram.

7ème Festival de Flamenco 2021-10-08 – 2021-10-08

Lestelle-Bétharram Pyrénées-Atlantiques Lestelle-Bétharram

25 25 EUR Sara Nieto et Ana Lloris, deux danseuses spectaculaires qui se font accompagner par Juan Hernando à la guitare et Pablo Oliva au chant viendront cette année pour nous transporter à son pays d’origine, l’Espagne.

“Teresa et Luisa de Jere”

Spectacle de flamenco fusion mélangeant l’art flamenco (danse, chant et guitare) avec le théâtre et la comédie basé dans le célèbre film “Thelma et Louise”. Une vrai bouffé d’air frais.

+33 6 35 36 41 04

7ème festival flamenco

