Vendredi 5 Novembre: 20H30 précises : Menu Fretin chante Brassens puis : Renée Garlène et Rodolphe Raffalli chantent Brassens Samedi 6 Novembre: 14H00 : Jean Marc Dermesropian chante Aznavour 16H00 : scène ouverte 20H30 : Malo chante Brassens puis : Sébastien Chaperon chante Ferrat Buvette et petite restauration sur place INFORMATIONS : facebook : festivalbrassensensues RESERVATIONS : 06 31 91 20 68 / 04 42 45 76 53 ♫♫♫ Salle du cadran Chemin Du Stade 13820 Ensues La Redonne Ensuès-la-Redonne Bouches-du-Rhône

2021-11-05T20:30:00 2021-11-05T23:30:00;2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T23:30:00

