Arènes Durand Avenue Roger Salengro Tarascon Bouches-du-Rhône Avenue Roger Salengro Arènes Durand

2022-07-09 11:00:00 – 2022-07-09 13:00:00

Avenue Roger Salengro Arènes Durand

Tarascon

Bouches-du-Rhône 10 10 Forte de sa proximité géographique avec les terres ibériques, Tarascon honore chaque année les traditions de ces-dernières par le biais de la « Féria de la Jouvènço ».

4 novillos de l’élevage « El Campo » (Arles)

pour les novilleros Manuel Casado (École Taurine Lora del Rio),

Rafael Ponce de Leon (CFT – Nîmes), Luca Spagna (École Taurine du Pays

