« 7ème Féria de la Jouvènço » Novillada avec Picadors

2022-07-09 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-09 20:00:00 20:00:00 25 25 Forte de sa proximité géographique avec les terres ibériques, Tarascon honore chaque année les traditions de ces-dernières par le biais de la « Féria de la Jouvènço ».

Novillada piquée

6 novillos de la Ganaderia du Vieux Sulauze (Christophe Fano)

pour les novilleros « Tristan », Triomphateur de la feria de la Jouvènço 2021, Christian Parejo, Triomphateur de la temporada 2021 dans le Sud-Est et Clemente Jaume de Béziers, qui se présentera à Tarascon.

> 17h30, billetterie sur place

> Entrée générale : 25 € (gratuit pour les

