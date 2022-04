7ème édition ronde du Sargailhouse Coarraze, 8 mai 2022, Coarraze.

7ème édition ronde du Sargailhouse Coarraze

2022-05-08 – 2022-05-08

Coarraze Pyrénées-Atlantiques Coarraze

10 10 EUR La Ronde du Sargailhouse revient pour une 7ème édition. Profitez d’une course en pleine nature et observez des panoramas magnifiques !

C’est une manifestation sportive regroupant 4 épreuves différentes le même jour :

– La « Boucle des Enfants » propose aux enfants nés entre entre 2011 et 2015 de courir sur une boucle d’environ 8 minutes. Le parcours se déploie sur le lieu-dit « La Chênaie » à Coarraze.

– Les « Courses du Sargailhouse » de 6km ou 12,5 km. Deux boucles possibles entre Coarraze, Saint-Vincent et Montaut, à choisir en fonction de votre forme physique.

– La « Marche du Sargailhouse », une marche familiale de 6km, sans classement. Pour le plaisir de la balade sportive en forêt et pour la vue superbe sur les Pyrénées. Elle emprunte le même parcours que la course de 6km

Inscription par internet ou le jour même avec le flyer disponible à l’Office de tourisme de Nay.

+33 6 24 70 50 11

©assos parents actions

