7ème édition Périgord Grand Trail Moulin de la Guillou Lalinde, samedi 4 mai 2024.

7ème édition Périgord Grand Trail Moulin de la Guillou Lalinde Dordogne

De bastides en églises, de cités médiévales en villages classés parmi les plus beaux de France, de sentiers romains en demeures oubliées, vous naviguerez à travers notre cher Périgord pourpre et Périgord noir à la recherche de l’histoire de notre région et de notre rivière Dordogne .

Un Voyage unique pour une Course unique.

Venez donc vous imprégner des odeurs et des saveurs de notre terre à laquelle nous tenons tant !

Chez nous pas de montagnes mais des couleurs, du plaisir et des gens exceptionnels !

Ultra du Périgord 88 km

Trail des Bastides 44 km

Trail de la Vallée Pourpre 27 km

Trace du Cingle 16 km

Rando de l’ARSEP 12 km .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04

fin : 2024-05-04

Moulin de la Guillou La Guillou

Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine utdp.organisation@gmail.com

