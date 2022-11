7ème édition du tournoi international de Torball féminin de l’association ANICES Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes Le torball est un sport de ballon sonore pour les personnes déficientes visuelles.

S’affronteront ce jour-là les équipes de Laval, Toulouse et Nice pour la France, Dortmund pour l’Allemagne, Waasland pour la Belgique, Bergamo et Bolzano pour l’Italie. +33 6 66 27 66 81 https://anices.fr/ Complexe sportif Albert Malatesta 64 avenue Cyrille Besset Nice

dernière mise à jour : 2022-11-21 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur

