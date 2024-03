7ème édition du Poyautrail Pyramide du Loup Toucy, dimanche 17 mars 2024.

7ème édition du Poyautrail Pyramide du Loup Toucy Yonne

Venez participer à la 7ème édition du Poyautrail organisé par Toucy-Charbuy Athlétisme. 4 courses, sur le site de la Pyramide du Loup, TOUCY, dimanche 17 mars 2024, accueil à partir de 8h30.

2 parcours de trail de 19km/300d+ et 10km/200d+ ainsi que deux parcours pour les enfants.

Les inscriptions sur place (+ 3 euros pour le 19 et le 10 km) le dimanche 19 mars seront possibles à partir de 8h30. Vous pouvez télécharger les formulaires d’inscription et les compléter pour gagner du temps. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Pyramide du Loup Les Gilats

Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté vmartinchassy89@yahoo.fr

L’événement 7ème édition du Poyautrail Toucy a été mis à jour le 2024-03-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !